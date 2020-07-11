السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

سجلت السعودية اليوم السبت، 30 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما قالت وزارة الصحة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه تم تسجيل 2994 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2370 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165.396 حالة.



وكانت الوزارة أعلنت أمس عن تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 51 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن