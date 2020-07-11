أردوغان: الساسة الأوروبيون لم يتعلموا الدرس من مذبحة سربرنيتسا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الساسة الأوروبيين، لم يتعلموا الدرس من مذبحة سربرنيتسا، التي وقعت خلال حرب البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.



وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى مذبحة سربرنيتسا، أنه على الرغم من كل تلك المأساة والمذبحة والدموع، لم يتعلم الساسة الأوروبيون أي دروس مما وقع، بحسب (الأناضول).



وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل "ملاحقة مرتكبي الجرائم والمجازر بحق أشقائنا البوسنيين، ولن نتركهم لوحدهم".



وحذر الرئيس التركي من أن "التهاون حيال الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام، وتدعم كراهية الأجانب، هي مصدر قلق كبير للمستقبل".



مذبحة سربرنيتسا، تعرف أيضاً باسم "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا"، وهي إبادة شهدتها البوسنة والهرسك في تموز/ يوليو 1995، وراح ضحيتها حوالي 8 آلاف شخص من المسلمين البوشناق، أغلبهم من الرجال والصبيان، في مدينة سربرنيتسا خلال حرب البوسنة والهرسك.



وقد وصفت الأمم المتحدة، ما حدث بأنه أسوأ جريمة على الأراضي الأوروبية، منذ الحرب العالمية الثانية.