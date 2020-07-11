"الخارجية": إجلاء العالقين بشيكاغو في 28 من الشهر الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن طائرة ستسير الى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، لإجلاء العالقين الفلسطينيين في 28 تموز/ يوليو الجاري.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو" بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).