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الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم السبت: إن الأردن يعتبر من الدول الآمنة بالنسبة لفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الوضع الوبائي في الأردن، تحت السيطرة.

وأعلن جابر اليوم، خلال إطلاق شبكة "حياة" المعنية بالسياحة العلاجية في الأردن، أن عدداً من الدول، طلبت من الأردن استقبال مرضاها، وذلك نظراً للوضع الوبائي المطمئن، وذلك وفق موقع (عمون).

وأوضح جابر، أن أكثر من 20 مستشفى جاهز لاستقبال المرضى من خارج المملكة، وفق الشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بـ (كورونا) في الأردن، بلغ حتى اليوم 1173، فيما تم تسجيل 10 وفيات مرتبطة بمرض (كوفيد- 19). 

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