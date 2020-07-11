شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: 18 حادثة إطلاق نار بغزة بمناسبة نتائج (التوجيهي)

الداخلية بغزة: 18 حادثة إطلاق نار بغزة بمناسبة نتائج (التوجيهي)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية في غزة: إنه وفي إطار متابعتها لتنفيذ تعليمات تشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار في الهواء، بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، سجّلت الشرطة فقط 18 حادث إطلاق نار في الهواء في جميع محافظات قطاع غزة، لم ينتج عن أيّ منها إصابات أو أضرار، مما يُسجل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكر الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، أنه تم تحديد هوية مُطلقي النار، وتوقيف عدد منهم ومصادرة قطع سلاح، استخدمت في إطلاق النار، مؤكداً أن الشرطة، ستكمل إجراءاتها لتوقيف المتبقين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق (وكالة الرأي الحكومية).

وشكرت الداخلية المواطنين الكرام، على استجابتهم لدعوات حظر إطلاق النار، والالتزام بالنظام والقانون، كما وشكرت المواطنين الذين بادروا بالاتصال بالجهات المختصة عبر الأرقام المجانية، للإبلاغ عن مُطلقي النار، ووسائل الإعلام المحلية، التي قامت بدورها في الجانب التوعوي من خطورة هذا السلوك المرفوض.

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