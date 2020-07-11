شاهد: أجواء الاحتفال بنجاح ثلاثة توائم بخانيونس ووالدهم يهدي النجاح للرئيس عباس

خاص دنيا الوطن- محمد عوضاحتفلت عائلة قديح في خانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، بنجاح ثلاثة توائم في الثانوية العامة للعام 2020، وسط أجواء من الفرح والبهجة، بحضور أهالي المنطقة والأقارب.بدوره، قال أيمن قديح، (أبو عبد الله) والد التوائم الثلاثة: إن أبناءه عبد الله وضحي ومي اجتهدوا على مدار الساعة من أجل التميز والنجاح، مع تقديم ما يلزم لهم من مساعدة مادية وتعليمية من أجل توفير أفضل الأجواء المناسبة؛ لاستكمال دراستهم، خاصة في ظل الظروف التي كانوا يمرون بها، جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بغزة، لمواجهة فيروس (كورونا)، ووقف الدراسة داخل المدارس، والاقتصار فقط على الدراسة داخل المنازل.وأهدى أبو عبد الله، نجاح أبنائه الثلاثة للرئيس محمود عباس، بصفته حامي القضية الفلسطينية، وراعي هذه الدولة، التي ستستقل بعاصمتها القدس الشريف، وتبقى تحت مظلة واحدة، وقيادة واحدة، خلف رجل واحد، حسب قوله.من جانبه، قال الطالب المتفوق عبد الله قديح (17 عاماً) أنه يطمح في دراسة الطب البشري، برفقة شقيقتيه مي وضحي، اللتين حافظتا على الدراسة طيلة العام الدراسي، وتجنبتا الخروج من المنزل؛ كإجراء احترازي، واستغلال فترة الحجر المنزلي، ووقف الدراسة لمراجعة دروسهم داخل المنزل، بمساندة مباشرة وكاملة من والدهم.