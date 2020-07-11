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مجدلاني يدعو مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات عملية قبل تنفيذ الضم

مجدلاني يدعو مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات عملية قبل تنفيذ الضم
رام الله - دنيا الوطن
دعا الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي الذي يعقد اجتماعه يوم الاثنين القادم لمناقشة الاجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال اقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم،لاتخاذ اجراءات عملية ، والابتعاد عن البيانات الدبلوماسية ، وخصوصا أن كافة المؤشرات تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية باتجاه الضم، مما يتطلب اتخاذ اجراءات عملية قبل تنفيذ مخطط الضم.

وتابع خلال ترؤسه لاجتماع دائرة غزة التنظيمية عبر نظام الفيديو كنفرانس، أن الاتحاد الاوروبي يشكل قوة سياسية ضاغطة ، ولديه من الاوراق السياسية ما تلزم الاحتلال بالتوقف عن عملية الضم ، وبما يحافظ على حل الدولتين الذي تتمسك به كافة دول الاتحادوالمجتمع الدولي .

وتابع د. مجدلاني نثمن مواقف دول الاتحاد الاوروبي ونتشارك خطورة ما تقدم عليه دولة الاحتلال ، باعتباره ليس فقط خرقا للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين وحسب، بل أنه تحدي لقرارات الشرعية الدولية، وسيكون له انعكاسا على سلم وأمن منطقة الشرق الأوسط .

وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية الداخلية، والتحضير لعقد المؤتمر الوطني العام الثالث عشر للجبهة، وكذلك تحضيرات الاحتفال بالذكرى ال 53 لانطلاقة الجبهة الذي يصادف الخامس عسر من الشهر الجاري .

ومن ناحية اخرى قال  أن الوحدة الوطنية استراتيجية عمل ، وأن الاتفاق مع حركة حماس على نقاط مشتركة لمواجهة صفقة القرن ومخطط الضم ، يمكن البناء عليها، وتطوير كافة الافكار باتجاه تطبيق الوحدة الوطنية التي تعزز من مناعة شعبنا في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة .

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