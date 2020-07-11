دولي

اكتشاف بؤر لتفشي (كورونا) في قواعد أمريكية باليابان

اكتشاف بؤر لتفشي (كورونا) في قواعد أمريكية باليابان
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت بؤر لتفشي فيروس كورونا في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في جزيرة أوكيناوا بجنوبي اليابان، حسبما أفادت صحيفة "ريوكيو سيمبو" المحلية.

وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة بالعدوى في تلك القواعد حتى الآن، بما فيها 38 حالة في قاعدة "فوتنما" للمارينز بحسب (روسيا اليوم).

ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد شهدت مناطق في وسط محافظة أوكيناوا خلال شهري يونيو ويوليو حفلات شواء حاشدة بحضورعدد كبير من العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين.

وأعادت القيادة العسكرية الأمريكية فرض القيود على حركة الأفراد العسكريين والموظفين في القواعد الأمريكية باليابان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في تلك القواعد. وتم تجديد منع العسكريين استخدام وسائل النقل العام، كما فُرضت قيود على زيارة المطاعم والمقاهي.

يذكر أنه حتى الآن تم رصد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أربع من القواعد الأمريكية في اليابان.

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