ناصر الدين: صندوق "وقفة عز" وفر مساعدات لـ 4000 طالب بمخيمات الوطن





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين: إن الصندوقساهم بشراء 6 سيارات إسعاف مجهزة كاملة بقيمة 300 ألف دولار، وتم إقرار عطاء لشراء أدوية بقيمة 10 ملايين شيكل لوزارة الصحة لمكافحة وباء (كورونا).وأضاف ناصر الدين، لإذاعة (صوت فلسطين) أن "وقفة عز" بصدد تقديم مساعدات لـ 4 آلاف طالب من مخيمات اللاجئين داخل الوطن، موضحاً أن الصندوق، يقدم مساعدات لـ 100 جمعية خيرية بقيمة 2 مليون شيكل، لتبلغ مساهماته بحوالي 14 مليون شيكل.