شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الاحتلال الإسرائيلي سيشعر بقوة توحد فتح وحماس في الميدان

قيادي بحماس: الاحتلال الإسرائيلي سيشعر بقوة توحد فتح وحماس في الميدان
مؤتمر الرجوب والعاروري
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، حماد الرقب: مطلوب من جميع قيادات حركتي (فتح) و(حماس)، أن تكون تصريحاتهم وكلامهم إيجابياً، ويُعزز الوحدة الوطنية، وعدم العودة إلى مربع التجاذبات السياسية، والتراشق الإعلامي.

وأضاف الرقب لـ"دنيا الوطن": إن الأيام الماضية، التي تلت مؤتمر الرجوب والعاروري، كان بها تصريحات وكلمات جيدة، ونريد أن ينتقل ذلك إلى ترجمة عملية على الأرض، وإعادة اللُحمة الوطنية، مبينًا أن الميدان هو الذي سيتحدث عن أهمية الوحدة الفلسطينية لا سيما تقوية العلاقة بين فتح وحماس، التي ستهدد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح، أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تتطلب منا ومن حركة فتح، أعلى درجات الالتقاء والقفز عن الأنات، والصفحات المارقة، التي ليس لها محل أمام التهديدات الاستراتيجية، متابعًا: "ما نتمناه وما نرجوه أن تكون العلاقة مع حركة فتح طيبة ومتينة، وأن تتم مراجعة كل الأخطاء التي حدثت في الماضي، والتي أدت لانتكاسات كبيرة على القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن العلاقات الجيدة مع فتح، تستدعي من الحركتين البدء في حوار وطني شامل، يجمع الكل الفلسطيني، على أن تكون هذه الحوارات مُعمّقة، وتتضح نتائجها على الميدان، وهذه النتائج توصلنا إلى إعمار منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع برنامج وطني، واستراتيجية موحدة، حتى يستطيع الفلسطيني، أن يحمل قضيته وإعادة الاعتبار لها.

وختم الرقب، حديثه، بالقول: إن كل الفصائل الفلسطينية، انطلقت من أجل هدف واحد، وهو تحرير فلسطين، فإذا كان هذا الهدف واحد، فلماذا نختلف، ففلسطين ليست حكرًا على حماس أو فتح أو الجهاد أو الجبهتين، بل فلسطين للجميع وفوق الجميع.

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