أكرم الرجوب: جميع العينات التي أخذت للمخالطين لمصاب (كورونا) بمخيم جنين سلبية

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، أن جميع العينات التي أخذت للمخالطين للمصاب بفيروس (كورونا) في مخيم جنين ظهرت نتائجها سلبية، حسب ما أبلغته وزارة الصحة.



وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن كافة الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين، تم اتخاذها بالتعاون مع لجنة خدمات المخيم، وهناك التزام من قبل كافة المواطنين بالإجراءات، التي تم اتخاذها، مؤكداً على ضرورة التزام المخالطين لمدة 14 يوماً.









رام الله - دنيا الوطن