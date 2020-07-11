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أكرم الرجوب: جميع العينات التي أخذت للمخالطين لمصاب (كورونا) بمخيم جنين سلبية

أكرم الرجوب: جميع العينات التي أخذت للمخالطين لمصاب (كورونا) بمخيم جنين سلبية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن  
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، أن جميع العينات التي أخذت للمخالطين للمصاب بفيروس (كورونا) في مخيم جنين ظهرت نتائجها سلبية، حسب ما أبلغته وزارة الصحة.

وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن كافة الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين، تم اتخاذها بالتعاون مع لجنة خدمات المخيم، وهناك التزام من قبل كافة المواطنين بالإجراءات، التي تم اتخاذها، مؤكداً على ضرورة التزام المخالطين لمدة 14 يوماً.



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