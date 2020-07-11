بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع الأقصى (الصناعة)



وتم استخدام نحو 145 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة الحفر في الشارع لاسيما في المنطقة المحاذية لحديقة برشلونة.



ويهدف المشروع لتسهيل حركة مرور المركبات على الشارع ضمن سياسة بلدية غزة الهادفة لصيانة الطرق والشوارع الأكثر حيوية والتي يستخدمها الموطنين بكثافة.



وتمت أعمال صيانة شارع الأقصى ضمن مشروع تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات ويشمل صيانة عدة شوارع رئيسة في المدينة منها: شارع عزالدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، ومناطق أخرى من المدينة.







رام الله - دنيا الوطنأنجزت بلدية غزة أعمال صيانة شارع الأقصى (الصناعة) من تقاطع شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) وحتى تقاطع شارع عون الشوا المعروف بشارع (8).