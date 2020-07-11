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الأوقاف: نسبة النجاح في المدارس الشرعية التابعة للوزارة بلغت 92%

الأوقاف: نسبة النجاح في المدارس الشرعية التابعة للوزارة بلغت 92%
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  وكيل وزارة  الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن نسبة النجاح في المدارس العامة الشرعية، التابعة للوزارة في المحافظات الشمالية، هي من أعلى نسب النجاح في فروع الثانوية العامة في الوطن ووصلت إلى (92%).

وأضاف أبو الرب: إن الطالبة (ربى شاهر يوسف الويسي) من مدرسة إناث قلقيلة الشرعية، حصلت على المرتبة الأولى بمعدل (99.3%) مهدياً هذا الإنجاز للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء، مُسير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور محمد اشتية، الداعمين لمسيرة التعليم الشرعي.

وأشار أبو الرب إلى حجم الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة بعقدها لامتحانات الثانوية العامة الشرعية، وذلك بعد إعداد المناهج المتعلقة بالثانوية الشرعية لمدارسها، والبالغ عددها خمس مدارس منتشرة بمختلف المحافظات، وذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسات الرسمية والجامعات، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في هذا المضمار.

ودعا أبو الرب جميع الطلبة الراغبين بدارسة التخصصاتالشرعية ( الدعوة الإسلامية ، القضاء الشرعي، اللغة العربية وآدابها، التفسيروعلوم القرآن) إلى التسجيل والالتحاق بكلية العلوم والدراسات الإسلامية في قلقيلية وكلية العلوم الإسلامية في الظاهرية التابعتين لوزارة الأوقاف الشؤون الدينية، والتي تبنى رؤيتهما التعليمية في أغلبها على أساس التعليم الميسَّر أو "شبه المجاني "سواء من ناحية الأقساط، أو من ناحية المراجع الجامعية الضرورية للطالب التي توفرها الكلية، علماً أن الكلية قد خرجت منذ تأسيسها 18 فوجاً في تخصص الدعوةالإسلامية، وفوجين بكل من تخصص اللغة وآدابها والقضاء الشرعي، وهي قيد العمل على افتتاح تخصص (التمويل والمصارف الإسلامية) وسيتم الإعلام عنه قريباً حال اكتمال الإجراءات الرسمية مع التعليم العالي، حسب الأصول.

وهنأ ابو الرب طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في امتحان الثانوية العامة.

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