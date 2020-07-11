منصور: الجهود متواصلة بالأمم المتحدة لإيقاف دولة الاحتلال عن تطبيق مخطط "الضم"

سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن الجلسة المفتوحة في مجلس الأمن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ستتضمن مداخلة للأمين العام للمنظمة الأممية أو نائبه حول آخر التطورات والأوضاع في الأراضي المحتلة، وخطة (الضم) غير القانونية، التي تزمع حكومة الاحتلال على تنفيذها.



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم السبت، أن الغرض من كل الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية والمستمرة، حتى اليوم، هو إيقاف دولة الاحتلال عن تطبيق مخطط (الضم) وفي حال أصرت على ذلك، فسيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى، تتطلب من المجتمع الدولي بكل مكوناته بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، تحمل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل.



وأوضح منصور، أنه وفي ظل تعطل اجتماعات الجمعية العامة الرسمية، والتصويت على مشاريع قرارات جديدة على القرارات بسبب أزمة (كورونا) فإن التعاطي معها، يتم من خلال مكوناتها والمناقشة مع رئيسها في محاولة للتوصل إلى تفاهمات؛ وليكون لها دور رسمي بالرغم من التعقيدات والصعوبات الراهنة.



وعبر منصور عن أمله أن تتغير الظروف بداية الشهر المقبل، تزامناً مع تقييم الأوضاع من كل من الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.