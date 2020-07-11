شقديح: الفعاليات الاحتجاجية بالولايات المتحدة ضد "الضم" تجري على عدة مسارات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة سنان شقديح، إن المجلس، يواصل اجتماعاته؛ لتحديد الفعاليات والخطوات الاحتجاجية المقبلة ضد مخطط "الضم" الإسرائيلي.



وأوضح شقديح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن الفعاليات الاحتجاجية، تجري على عدة مسارات، تتضمن الكونغرس الأميركي، والكنائس، والمؤسسات، والحزب الديمقراطي، إضافة إلى الفعاليات الميدانية.



وأشار إلى أنه تم إرسال وثيقة موقعة من 200 عضو في الكونغرس، ضد مخطط الضم إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأخرى للخارجية الأميركية، تحذر من تقليص المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل البالغة 3,8 مليار دولار، في حال استخدمتها؛ لتطبيق مخطط "الضم".



وفيما يتعلق بالكنائس، قال شقديح: إنه تم توقيع رسالة من قبل 30 كنيسة، والتوقيع على عريضة أخرى من قبل 150 ألف شخص، وجهت لمرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، تطالبه بموقف أكثر وضوحاً حيال مخطط "الضم".



وعلى صعيد المؤسسات، نوّه شقديح إلى عقد اجتماع ضم مؤسسات فلسطينية وعربية مع مستشار بادين للشؤون الخارجية أمس، جرى خلاله بحث إعادة فتح الممثلية الفلسطينية في الولايات المتحدة، والقنصلية الأميركية في القدس المحتلة.



يذكر، أن المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، يضم نحو عشرين منظمة فلسطينية- أميركية، منها جمعية رام الله فيديراشين، وجمعية دير دبوان، ومركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي، وجمعية النجدة الفلسطينية في الولايات المتحدة، والمجلس الفلسطيني الأميركي، ومؤسسات أخرى.