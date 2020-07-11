الصحة: تسجيل 463 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





وأفادت الصحة في تصريح عبر موقعها الرسمي على (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 463 مقسمة على النحو التالي: محافظة القدس: 85 إصابة، محافظة رام الله والبيرة: 36 إصابة، محافظة الخليل: 328 إصابة، محافظة بيت لحم: 8 إصابات، محافظة جنين: إصابة واحدة، محافظة نابلس: 5 إصابات.



وعن حالات الوفيات، أعلنت الصحة، تسجيل حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما سجلت تم تسجيل 119 حالة تعافٍ، منها 102 في محافظة الخليل، 17 محافظة نابلس.



وكشفت الصحة عن إجراء 2657 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها

عدد الحالات النشطة الكلي: 5827، وعدد حالات التعافي: 829

وعدد حالات الوفاة: 32.



وفيما يلي تقسيم الإصابات داخل المحافظات



محافظة القدس (85): مدينة القدس 83، مخيم قلنديا 1، كفر عقب 1.



محافظة رام الله والبيرة (36): مخيم الجلزون 34، البيرة 1، رمون 1.



محافظة الخليل (328): مدينة الخليل 119، حلحول 4، يطا 49، تفوح 5، دورا 37، الظاهرية 16، بيت أمر 5، بيت كاحل 5، ترقوميا 2، سعير 3، مخيم الفوار 1، الشيوخ 2، صوريف 1، بيت عوا 24، بيت الروش 1، إذنا 53، دير سامت 1.



محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الدوحة 1.



محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.



محافظة نابلس (5): مخيم عسكر 2، قريوت 3.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (463) إصابة.