الخارجية تدعو العالقين بأوروبا ممن حصلوا على موافقات للحجز بالملكية الأردنية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، العالقين في أوروبا وغيرها، الراغبين بالعودة إلى الوطن، ممن حصلوا على الموافقات والتنسيقات اللازمة، إلى الحجز على طائرة الملكية الأردنية، التي ستغادر مطار فرانكفورت في 13/7/2020 إلى عمان.



وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الملكية الأردنية، استبدلت الطائرة، التي تتسع لـ 160 راكباً، بأخرى تتسع لـ 270 راكباً.