الشخرة: 20 حالة بفيروس (كورونا) بالعناية المكثفة بينهم أربع موصولة بأجهزة التنفس

المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة،

عن وفاة مريضين بفيروس (كورونا) في محافظتي الخليل وبيت لحم؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.



وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن هناك عشرين حالة في العناية المكثفة من بين المصابين بفيروس (كورونا) بينهم أربع موصولة على أجهزة التنفس الصناعي.



وأضاف الشخرة: أن عدداً كبيراً من المصابين بفيروس (كورونا) هم من كبار السن، مبيناً أن وزارة الصحة، قامت برصد وبائي لكافة المحافظات؛ لمعرفة الإجراءات، التي سيتم اتخاذها في حال ازدياد أعداد المصابين.



وبين الشخرة، أن أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بدأ بالاستقرار بدون ارتفاع في الأيام الأخيرة، بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من حصر للإصابات والمخالطين.