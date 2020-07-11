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شؤون فلسطينية

حماس تُهنئ طلبة الثانوية العامة 2020 في فلسطين

حماس تُهنئ طلبة الثانوية العامة 2020 في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس، اليوم السبت، التهنئة للطلبة المتفوقين والناجحين في نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في فلسطين، مؤكدةً أن هذا الأمر، يؤكيد على إصرار شعبنا على تجاوز التحديات والصعاب، التي يفرضها الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

أجمل التهاني بالنجاح والتفوق لطلبة الثانوية العامة


تتقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين بأسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لطلبة الثانوية العامة المتفوقين والناجحين الذي أكدوا بتفوقهم ونسبة نجاحهم العالية إصرار شعبنا الدائم على تجاوز التحديات والصعاب التي يفرضها الاحتلال الصهيوني المجرم، والذي تزامن هذا العام مع ظروف استثنائية فرضتها جائحة (كورونا).

إننا إذ نبرق بالتهنئة الخالصة لطلبتنا كافة وذويهم الصامدين، والذين عبّروا بنجاحهم عن إرادة الصمود والحياة، لندعوهم إلى مزيد من العمل والمثابرة، فالعلم سلاحنا في مواجهة المحتل الغاشم، والعلم طريقنا للتحرير والعودة.

وندعو طلبتنا الذين لم يوفقوا إلى الاجتهاد والعزيمة حتى التفوق إن شاء الله.

كما نسجل شكرنا الكبير لوزارة التربية والتعليم، وطواقمها الرائعة، والمعلمين والمعلمات كافة الذين عملوا جميعًا بجد واجتهاد وصولًا إلى هذا اليوم الجميل.

سيروا على بركة الله أبناءنا الطلبة، وتسلحوا بالعلم والإيمان، واعلموا أن النصر قريب.

حركة المقاومة الإسلامية حماس

"فلسطين"

السبت: 11 يوليو 2020م

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