شاهد: إطلاق للنار وللألعاب النارية في نابلس فرحاً بإعلان نتائج (التوجيهي)











رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو لإطلاق نار وألعاب نارية في نابلس، ابتهاجاً بنتائج الثانوية العامة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، التي عُقِدَت هذا العام في ظلّ تحديات استثنائية مرتبطة بالمشهد وانتشار فيروس (كورونا).وبلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539) مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم (55302)، بنسبة بلغت "71.32%".