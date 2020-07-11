الأزرق: حركة (فتح) مع حوار وطني شامل يضم الكل الفلسطيني

تحضيرية المجلس الوطني في بيروت 2017

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خاص دنيا الوطن

قالت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، خولة الأزرق: إن الرئيس محمود عباس، سيركز خلال كلمته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على أن أي حل قادم للقضية الفلسطينية، لا يجب أن تتفرد فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بل يجب أن يكون بمشاركة الرباعية الدولية.



وأكدت الأزرق لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس، سيضع المجتمع الدولي، أمام مسؤولياته، تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وأنه آن الأوان، ليكون هناك موقف دولي جامع ضد ما تقوم به إسرائيل، تجاه الشعب الفلسطيني، وأنه لا بد من أن يعترف هذا العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.



وأوضحت، أن الوحدة الوطنية هي مفتاح الانتصار، والرد العملي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وحركة فتح مع حوار وطني شامل، مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، ويدها ممدودة للجميع من أجل تحقيق هذه الوحدة قولًا وفعلًا.



وأشارت الأزرق إلى أن الفعاليات التي تُقيمها حركة فتح في الفترة الحالية، تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة، لمقاومة ورفض مشروع الضم الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني يرفض هذه المخططات، والتي ستؤدي إلى قتل حلم الدولة الفلسطينية على أراضي عام 67.



وذكرت أن القيادة الفلسطينية، يقف معها الشعوب والحكومات في العالم في موقفها الرافض لخطة الضمن، باستثناء الإدارة الأمريكية، وهذا بحد ذاته انتصار للإنسانية والشرعية الدولية، كما أن العالم يساند الشعب الفلسطيني في مقاومته الشعبية، والمتمثلة بالمسيرات والمظاهرات والفعاليات.



ودعت خولة الأزرق، الشعب الفلسطيني، للمشاركة بكل أطيافه في الفعاليات الشعبية الرافضة لـ (صفقة ترامب)، ومخططات "الضم"، بما في ذلك فعالية يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيحضرها رؤساء وزعماء سابقون حول العالم.