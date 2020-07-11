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شؤون فلسطينية

اتحاد حماية المستهلك واللجان الشعبية ينددان يالحملة الإسرائيلية التي تستهدف نقيب الصحفيين

اتحاد حماية المستهلك واللجان الشعبية ينددان يالحملة الإسرائيلية التي تستهدف نقيب الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
نددت اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، واللجان الشعبية الفلسطينية، في بيان صحفي مشترك، مساء الجمعة، بالحملة الصهيونية الاحتلالية المسعورة، التي تستهدف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والجسم الصحفي، والإعلامي الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأوضح رئيس الاتحاد، عزمي الشيوخي، أن الاستهداف المقصود والمشبوه، الذي تقف خلفه دولة الاحتلال الاستعماري النازي،  للنيل من رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، هو موقف عنصري وموقف إرهابي وموقف صهيوني فاشي واضح ضد الحقيقة، وضد الحريات، وضد الصحافة والإعلام في دولة فلسطين.

وأضاف: أن هذه الحملة الصهيونية، ضد  أبو بكر وضد الصحفيين والإعلاميين، الذين يمثلهم أبو بكر، جاءت بسبب مهنيته ودفاعه عن حرية الصحافة والإعلام في فلسطين، ووقوفه مع حقوق شعبنا، ودفاعه عن القضية الفلسطينية العادلة، وتمثيله المهني للصحفيين الفلسطينيين في المحافل العربية والدولية، بما فيها الاتحاد العام للصحفيين العرب، واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكد الشيوخي،  أن رسائل التحريض التي يرسلها "اتحاد الصحفيين الإسرائيليين" إلى اتحادات ونقابات وجهات دولية، هي رسائل عنصرية مسمومة، تستهدف الموقف النقابي المهني والوطني لدولة فلسطين، ولموقعها ولمكانتها المرموقة عربياً وعالمياً، والدور المهني والوطني للنقابة على المستوى المحلي والدولي، وتكميم أفواه الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وتحريض صريح على نقيب الصحفيين شخصياً لفصله من عمله، ما يشكل سابقة خطيرة، وتحريضاً فاضحاً للتأثير على السياسات التحريرية للمؤسسات الإعلامية الدولية، وتغييب الصوت الفلسطيني لصالح الرواية الإسرائيلية الصهيونية المزورة.

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