الثانية على فلسطين تختار دراسة الطب لعلاج مرضى (كورونا)



واليوم تخطت سلسبيل من مدينة نابلس، أولى العقبات؛ لتكمل مشوارها نحو الحلم في دراسة الطب، بعد أن حصلت على معدل 99.6 في الثانوية العامة، وهي الثاني مكرر على أوائل الوطن في الفرع العلمي.



تقول بيشاوي وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية: "علمت بنتيجتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم أصدق بعد ما يجري من حولي، رغم التعب والمرحلة التي مررت بها، من انقطاع عن الدراسة وتقديم الامتحانات في ظل تفشي فيروس (كورونا)، إلا أن هذا جعلني متمسكة أكثر لأحقق حلمي بدراسة الطب، وأصبح عنصراً فعالاً في مواجهة مثل هذه الأمراض".



وتضيف "الآن أنا مصرة أكثر على دراسة الطب، فلا شيء أسمى من تقديم الخدمة الإنسانية والمساعدة في إنقاذ أرواح الكثيرين ممن يحتاجون المساعدة".



وتشير إلى أن أجواء الدراسة كانت متعبة ومشحونة، حيث وصلت إلى 16 ساعة يومياً، وكان للعائلة دور كبير في الوصول إلى هذا المعدل، وحصولي على مقعد بين أوائل الوطن.



وكان لدى الطالبة بيشاوي أمل بحصولها على معدل عال في الثانوية العامة، وذلك بعد جهد وعناء الدارسة، والمتابعة اليومية.



وتقول: "لم يبق وقت إلا وادخرته من أجل الدراسة، ومراجعة الامتحانات السابقة، وكنت دائمة التواصل مع الهيئة التدريسية، في حال استصعب علي أمر، خاصة أننا انقطعنا عن الدراسة في المدارس، وتوجهنا نحو التعليم الإلكتروني".



ويشار إلى أن محافظة نابلس، حصدت خمسة مراكز من أوائل الوطن في نتائج الثانوية العامة.







رام الله - دنيا الوطنهاجس سيطر على الطالبة، سلسبيل بيشاوي، منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة تعالج المرضى، وتساعد الناس، وتخفف من معاناتهم.