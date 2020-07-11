الخضري يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويشيد بتفوقهم رغم جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وذويهم في الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة.



وأشاد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، بتفوق الطلبة، رغم ما واجهوه هذا العام من جائحة (كورونا) وآثارها السلبية، والضائقة الاقتصادية، إلى جانب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من حصار وإغلاق واستيطان وجدار، وخطة الضم وعمليات الاستهداف والاعتقال اليومية.



وشدد الخضري على أن ما يعيشه الطالب الفلسطيني من أجواء صعبة لا يمكن أن تمر على طالب في العالم، لكنه رغم ذلك يقدم ويتميز، ويثبت أنه على قدر كاف من المسؤولية.



وقال: "طلابنا أعطوا نموذجاً مشرفاً في تجاوز العقبات، وحققوا إنجازاً كبيراً، يفخرون به وعائلاتهم، ويفخر به شعبنا وفلسطين".



وشدد الخضري على أن شعبنا، يثبت دوماً أنه قادر على تحدي الصعاب والآلام، وأن التعليم بالنسبة له أفضل استثمار، وأن الحفاظ على التعليم أمر أساسي لمواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، وهو ما يحاول الاحتلال دائماً محاربته.



في رسالته للناجحين، قال الخضري" المستقبل أمامكم، والمرحلة المقبلة فيها من العلم والتقدم والتطور الكثير، وهو ما يتطلب منكم جهداً كبيراً ومضاعفاً، فأنتم تزرعون بذور الأمل لكم ولعائلتكم ومجتمعكم وأنتم قادة الغد".