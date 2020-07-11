ابنة الأسير حسام القواسمي.. تَفوّق رغم الأسر والهدم

وقالت تسنيم: "استطعت بفضل الله أن انتزع هذا التفوق رغم أنني كنت أرنو لمعدل أعلى من ذلك، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وسأدرس الطب وسأتخصص في الجراحة".

رام الله - دنيا الوطنعاشت عائلة الأسير القسامي حسام القواسمي، من مدينة الخليل، أجواءً من الفرح والسعادة، بتفوق ابنته تسنيم في امتحان الثانوية العامة، وحصولها على معدل 96.6 بالفرع العلمي.وأهدت الطالبة القواسمي، تفوقها إلى والدها الأسير حسام، والمحكوم بأكثر من ثلاثة مؤبدات في سجون الاحتلال، كما خصت بالذكر والدتها وعائلتها ومعلماتها في المدرسة.وأشارت القواسمي إلى أن عدة تحديات، واجهتها أثناء الدراسة في مقدمتها غياب الأب في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى أزمة (كورونا) وما رافقها من أجواء نفسية أثرت عليها.وأعربت والدة الطالبة القواسمي، عن فخرها بما حصلت عليه من معدل، مؤكدة أن هذا التفوق، جاء رغم ما تعيشه الأسرة من اعتقال والأب والأعمام وهدم المنزل.وتابعت: "رغم كل الظروف، خرجت تسنيم لتقول؛ لا لليأس، وسنتحدى كل الصعاب؛ لنصنع المعجزات".وأكملت: "لن تكتمل فرحتنا إلا بالإفراج عن والد تسنيم، وتنتهي حقبة الظلم، التي تلاحق العائلة، والاستهداف المستمر لها من قبل الاحتلال".