الشرطة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحاث سير ذاتي بنابلس







رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في مستشفى (رفيديا) الحكومي مساء أمس، عن وفاة مواطن من نابلس، يبلغ من العمر (70 عاماً) متأثراً بإصابته بحادث سير وقع قبل يومين شمالي نابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات" إن المواطن وصل مصاباً بحادث سير وقع شمالي نابلس، ووضعه الصحي حرج، وأدخل على إثره لغرفة العناية المكثفة بالمستشفى.وأضاف: أن الأطباء، أعلنوا عن وفاته مساء أمس، وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقاً فور تلقيها بلاغاً بالحادث، ولا زال التحقيق جارياً؛ لمعرفة ملابسات الحادث.