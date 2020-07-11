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تعليم غزة: ارتفاع نسبة نجاح التوجيهي عن العام الماضي (3%) بالقطاع

تعليم غزة: ارتفاع نسبة نجاح التوجيهي عن العام الماضي (3%) بالقطاع
وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت
رام الله - دنيا الوطن
أبرق وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور زياد ثابت،  بالتهنئة القلبية الحارة، لجميع الطلبة الناجحين، والأوائل في الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، مؤكداً أن الوزارة، تفخر بكم  وبنجاحكم وتميزكم.

وأكد ثابت، أن نتائج هذا العام مشرفة، فهناك ارتفاع في نسبة نجاح الثانوية العامة عن العام الماضي، بما يقارب (3%) وسجلت محافظات قطاع غزة، عدداً مميزاً من الأوائل والمتفوقين، بالرغم من الصعوبات الكبيرة مثل: الاحتلال والحصار وجائحة (كورونا) في هذا العام الاستثنائي.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة اهتمت باستمرار العملية التعليمية، وتوفير التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية في ظل توقف التدريس الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني، بسبب جائحة (كورونا).

وفي هذا المجال، ركزت الوزارة على الثانوية العامة، حيث وفرّت الوزارة لطلبة الثانوية التعليم الإلكتروني الفعال، والدروس المصورة عبر إذاعة التعليم وبوابة (روافد) والصفوف الافتراضية وبعض الفضائيات، وكان نتاج ذلك هذا النجاح والتفوق.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير للزملاء والزميلات بالوزارة ومديرياتها ومدارسها، الذين أسهموا بجهدهم المتواصل وكفاءتهم العالية في نجاح سير الامتحانات، وتصحيح دفاتر الإجابة، وتدقيق العلامات، وما تبع ذلك من إدخال البيانات للحاسوب، واستكمال جميع إجراءات إصدار الشهادات، وإعلان النتائج.

وأبرق وكيل الوزارة بالتحية لكل الوزارات والهيئات التي ساهمت في إنجاح الثانوية، ومنها هيئة متابعة العمل الحكومي، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وشركة الكهرباء، ومؤسسات المجتمع وجماهير شعبنا، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في عملها وخططتها النوعية؛ لتوفير التعليم النوعي والمتطور لطلبتنا وشعبنا المعطاء. 

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