فلسطين تُشارك في الحملة الإنسانية لمساعدة المتضررين بوباء (كورونا)

وقد سلم السفير الفلسطيني، وليد الموقت، وزوجته، لجنة المتطوعين في وزارة الخارجية برئاسة زوجة وزير الخارجية، السيدة سونيا بلكاسار دي ميسا كوادرا، أكثر من طنين من المواد الغذايية، وكميات كبيرة من الملابس والكمامات والمواد الصحية المطهرة، وذلك ضمن احتفال رمزي بالنادي العربي الفلسطيني، غطته وسائل إعلام محلية وأجنبية، وشارك في الاحتفال أيضاً كل من سعادة السفير كارلوس ساباتا لوبيس؛ مدير دائرة أفريقيا الشرق الأوسط ودول الخليج، والسيدة إيرما ريوس دي بوبوليزيو؛ رئيسة لجنة المتطوعين في وزارة الخارجية، والسيد ماريو ابو غطاس، رئيس النادي العربي الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنشاركت سفارة دولة فلسطين في الحملة الإنسانية، التي تبنتها وزارة الخارجية البيروفيه، تحت مسمى "سلسله القيم" لمساعدة المناطق المتضررة، جراء وباء (كورونا) والذي أودى بحياة المئات من الضحايا في حوض نهر الأمازون.وقد ألقى الموقت، كلمة عبر فيها عن سروره الكبير لمشاركة دولة فلسطين في هذه الحملة التضامنية لمتضرري وباء الكورونا في حوض نهر الامازون، معرباً عن شكره العميق لمواقف البيرو النبيلة مع قضايا الشعوب العادلة، وتمنى أن تمر جائحة (كورونا) بسلام، وأن يستعيد جميع العالم شفاؤه من هذا الوباء، الذي أودى بحياه مئات الآلاف من الضحايا.وبدورهما، شكرت كل من: كوادرا، وبوبوليزيو، سفارة دولة فلسطين والجالية الفلسطينية على تضامنهم مع الحالات الإنسانية التي بلا شك تعمل على تعميق أواصر الصداقه والتضامن بين الشعبين البيروفي والفلسطيني.