الداخلية تهنئ طلبة الثانوية العامة وتشيد بعدم إطلاق النار













رام الله - دنيا الوطنهنأت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة، وتتمنى لهم مستقبلاً زاهراً.ووجهت الداخلية، الشكر إلى أبناء شعبنا لالتزامهم بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار بهذه المناسبة، حيث تابعت الشرطة عملها صباح اليوم، ورصدت حالة من الانضباط الكبير بكافة المحافظات مقارنة بالأعوام السابقة، وفي ذات السياق، تعمل الشرطة من أجل ضبط بعض الحالات، التي خالفت قرار منع إطلاق النار.