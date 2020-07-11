الرئيس يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، رئيس منغوليا خالتاما باتولغا، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.



وأعرب في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع الشعبين والبلدين، مثمنا مواقف منغوليا الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.