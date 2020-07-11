الاحتلال يعتقل عدة مقدسيين لاحتفالهم بالنجاح في الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات في القدس المحتلة، إثر احتفال المواطنين بنتائج الثانوية العامة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل الأهالي المحتفلين بالنجاح في الثانوية العامة ببلدة جبل المكبر بحجة إطلاق الألعاب النارية.



وذكرت المصادر أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين عرف منهم والد الطالب المقدسي نور نزار عبدة وعمه علي، بعد مداهمة منزلهم.



وحقق طلاب مدينة القدس مراكز متقدمة بين أوائل الطلبة هذا العام حيث حصلت الطالبة هديل اسماعيل عصفور من مدرسة الشابات الثانوية الشاملة على معدل 99 في المئة وهي الأولى في القدس بفرع ريادة الأعمال والثالثة على مستوى الوطن.



كما حصلت الطالبة سارة زهير ادريس من مدرسة الكلية الإبراهيمية على معدل 99.1 في المئة وهي الأولى بالفرع الأدبي في القدس والرابعة على مستوى الوطن.



كذلك حقق الطالبان محمد أبو صبيح نجل الشـهـيـد المقدسي مصـباح أبو صـبيح، وحمزة العكاري نجل الشـهـيـد إبراهيم الـعكاري نجاحاً في الثانوية العامة.