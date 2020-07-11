الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نصحت الكويت مواطنيها والمقيمين بها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس (كورونا).



وأكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان عبر حسابها بموقع (تويتر) أن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.



وأعلنت الكويت تسجيل 740 حالة إصابة بفيروس (كورونا) منذ الأمس، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، و528 حالة شفاء.