وفاة مواطنيْن اثنين من الخليل وبيت لحم بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وفاة مواطن (95 عاماً) من مخيم عايدة في بيت لحم، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 32.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، عن وفاة مواطن (69 عاماً) من يطا، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في مستشفى الخليل الحكومي.