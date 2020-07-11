شؤون فلسطينية

وفاة مواطنيْن اثنين من الخليل وبيت لحم بفيروس (كورونا)

وفاة مواطنيْن اثنين من الخليل وبيت لحم بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وفاة مواطن (95 عاماً) من مخيم عايدة في بيت لحم، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 32.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، عن وفاة مواطن (69 عاماً) من يطا، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في مستشفى الخليل الحكومي.

أخبار ذات صلة

مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة

مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة

التنمية: إقرار قانون حماية الأسرة يشكل منعة ضد حالات العنف المتزايدة

التنمية: إقرار قانون حماية الأسرة يشكل منعة ضد حالات العنف المتزايدة

الداخلية تهنئ طلبة الثانوية العامة وتشيد بعدم إطلاق النار

الداخلية تهنئ طلبة الثانوية العامة وتشيد بعدم إطلاق النار

الرئيس يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

الرئيس يهنئ رئيس منغوليا بالعيد الوطني

الاحتلال يعتقل عدة مقدسيين لاحتفالهم بالنجاح في الثانوية العامة

الاحتلال يعتقل عدة مقدسيين لاحتفالهم بالنجاح في الثانوية العامة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: عائلة أبوحصيرة تحتفل بتفوق الطالبة إيمان وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى فلسطين

شاهد: عائلة أبوحصيرة تحتفل بتفوق الطالبة إيمان وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة

مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من العدالة

التنمية: إقرار قانون حماية الأسرة يشكل منعة ضد حالات العنف المتزايدة

التنمية: إقرار قانون حماية الأسرة يشكل منعة ضد حالات العنف المتزايدة

الاحتلال يعتقل عدة مقدسيين لاحتفالهم بالنجاح في الثانوية العامة

الاحتلال يعتقل عدة مقدسيين لاحتفالهم بالنجاح في الثانوية العامة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل

منوعات

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها &#34;علي&#34;؟

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها "علي"؟

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

وفاة الفنان المصري محمود رضا

وفاة الفنان المصري محمود رضا

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

وعد تتعرّض للتنمّر بسبب صورة.. ظهر بطنها فغضب الجمهور

وعد تتعرّض للتنمّر بسبب صورة.. ظهر بطنها فغضب الجمهور

فيديو: ميشال حايك توقّع ما حصل الأربعاء.. شاهدوا ما قاله

فيديو: ميشال حايك توقّع ما حصل الأربعاء.. شاهدوا ما قاله

محامي سما المصري يدافع عنها بشراسة: &#34;لم ترتكب أي جريمة&#34;

محامي سما المصري يدافع عنها بشراسة: "لم ترتكب أي جريمة"

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: &#34;كل سنة وأنت عميدي وفارسي&#34;

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "كل سنة وأنت عميدي وفارسي"

عربي

الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب (كورونا)

الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب (كورونا)

السودان يُقرر إلغاء حد الردة ويسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

السودان يُقرر إلغاء حد الردة ويسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و&#34;طائرة الذهب&#34;

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و"طائرة الذهب"

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا