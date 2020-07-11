الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة اعتقالات ومداهمات لعدة مناطق في الضفة الغربية تخللها عمليات دهم وتفتيش واعتداءات للمستوطنين.



ففي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت الشابين عبد ربه حشاش " عابدين " وفتحي أبو رزق بعد اقتحام منازلهم.



وتسبب جنود الاحتلال بأضرار وتخريب في عدد من منازل المواطنين وإلقاء قنابل دخان داخلها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم سمير البنا من سكان مخيم عسكر على حاجز زعترة جنوبي نابلس.



وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بسام بعجاوي، وأدهم عمر قبها (25 عاما)، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة يعبد.



كذلك اعتقل الاحتلال شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله دون معرفة أسمائهم.



وفي مدينة الخليل اعتقل الاحتلال الشابين أمجد محمود جابر ومالك هارون جابر داخل البلدة القديمة بعد اعتداء المستوطنين عليهما.



وأقدم المستوطنون في وقت سابق على إحراق أراضي المواطنين بالقرب من منطقة المعرجات قرب مدينة أريحا.



وشهد محيط بلدة عزون الليلة الماضية إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة صوب مركبات المستوطنين على الشارع الاستيطاني القريب من القرية.



وتواصل قوات الاحتلال حملات اعتقالاتها اليومية للمواطنين، ومداهمة منازلهم ليلا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تخويف وإرهاب الأطفال والنساء.