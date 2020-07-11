السودان يُقرر إلغاء حد الردة ويسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

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رام الله - دنيا الوطن

صادق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية.



وأوضح حمدوك في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.



وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى الخارج دون أخذ أذن الزوج، بالإضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح.