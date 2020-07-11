شاهد: عائلة أبوحصيرة تحتفل بتفوق الطالبة إيمان وحصولها على المرتبة الأولى على مستوى فلسطين

خاص دنيا الوطناحتفلت عائلة أبو حصيرة في قطاع غزة، اليوم السبت، بتفوق الطالبة إيمان، التي جهزت نفسها قبل أيام لاستقبال نتيجتها، وقد حصلت على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي على مستوى فلسطين.وقالت الطالبة إيمان لـ"دنيا الوطن": رغم الأوضاع التي مررنا بها طيلة فترة الدراسة، وعدم ذهابنا للمدارس بسبب (كورونا) إلا أنني وضعت هدفاً أمامي، أن أكون من المتفوقين، وأوائل قطاع غزة، وهذا ما تجهزت له خلال الأيام الماضية.وقالت إيمان: إن الدراسة تطلبت جهداً وعملاً واجتهاداً طيلة الفترة السابقة، واستطعت بدعم من عائلتي ووالدتي ووالدي، أن أكون من المتقدين في الصفوف الأولى، وأن أحظى بمرتبة، أرفع بها رأس عائلتي.إلى ذلك، حصل ابن عمها أحمد أبو حصيرة على انسبة 95% في الفرع الأدبي، لتكبر فرحة العائلة بنجاح إيمان وأحمد، وتعم الزغاريد كل مكان، وتُوزع الحلوى منذ إعلان النتيجة.