أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بمديرية رام الله ، اليوم السبت، اسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة التوجيهي 2020 في فلسطين للفرعين الأدبي والعلمي.
أما العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانت على النحو الآتي:
الفرع الأدبي
|الأول
|ايمان سهيل خليل ابو حصيره
|99.6
|غرب غزة
|أحمد شوقي الثانوية للبنات
|الأول مكرر
|روان رسلان مصطفى ابو ريحان
|99.6
|بيت لحم
|بنات بيت لحم الثانوية
|الأول مكرر
|هبه زايد محمد زايد
|99.6
|رام الله والبيرة
|بنات البيرة الجديدة الثانوية
|الثاني
|رند حسام بكر ابو فرحه
|99.4
|جنين
|بنات الجلمة الثانوية
|الثاني مكرر
|صفا خالد أحمد شيخ العيد
|99.4
|رفح
|شفا عمرو الثانوية للبنات
|الثالث
|جميله محمد عاشور جرار
|99.3
|نابلس
|عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|عُلا روحي خليل سعد
|99.3
|رفح
|القادسية الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|فرح اياد شفيق عطاطري
|99.3
|جنين
|بنات يعبد الثانوية
|الرابع
|تاله عماد محمد علي حرز الله
|99.1
|غرب غزة
|بلقيس اليمن الثانوية للبنات
|الرابع مكرر
|ديالا عمر تيسير عبدالكريم
|99.1
|رام الله والبيرة
|بنات البيره الثانوية
|الرابع مكرر
|رهف محمد حسن الصعيدي
|99.1
|خان يونس
|بيت المقدس الثانوية للبنات
|الرابع مكرر
|ساره زهير فارس ادريس
|99.1
|القدس
|الكلية الابراهيمة
|الرابع مكرر
|مرح عبد القادر ابراهيم الحلبي
|99.1
|الوسطى
|شهداء دير البلح الثانوية للبنات
|الرابع مكرر
|يسرى سامر نايف علي
|99.1
|سلفيت
|بنات دير بلوط الثانوية
الفرع العلمي
|الأول
|شهد ايهاب عبدالله يونس
|99.7
|شمال الخليل
|حلحول الثانوية للبنات
|الأول مكرر
|ايمان كمال ابراهيم ابو شماله
|99.7
|غرب غزة
|أحمد شوقي الثانوية للبنات
|الثاني
|امل مدحت محمد نعمان اسماعيل قراقع
|99.6
|بيت لحم
|بنات بيت لحم الثانوية
|الثاني مكرر
|اسلام فضل شاكر عياش
|99.6
|شمال غزة
|شادية أبو غزالة الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|انس محمد سليمان ابو هيبه
|99.6
|غرب غزة
|حسن الحرازين الثانوية للبنين
|الثاني مكرر
|جنى محمد صالح دعباس
|99.6
|قلقيلية
|ابو علي اياد الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|سلسبيل نهاد أحمد بيشاوي
|99.6
|نابلس
|العائشية الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|غادة فايز عطا حسونة
|99.6
|الوسطى
|ممدوح صيدم الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|محمد اسامه كامل صالح
|99.6
|نابلس
|الثانوية الاسلامية للبنين
|الثاني مكرر
|محمد عماد مصباح بربراوي
|99.6
|شمال الخليل
|حلحول الثانوية للبنين
|الثاني مكرر
|مروة ناصر اسماعيل حسونة
|99.6
|غرب غزة
|كفر قاسم الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|هند خالد عبدالحليم ابو زعيتر
|99.6
|غرب غزة
|عرفات للموهوبين الثانوية بنات
|الثاني مكرر
|هيا هشام علي ابوالقرن
|99.6
|نابلس
|كمال جنبلاط الثانوية للبنات
فرع الريادة والأعمال:
|الأول
|مي راشد محمد ابو عيسى
|99.4
|جنين
|بنات الخنساء الثانوية
|الثاني
|انوار عدلي شافع ياسين
|99.3
|جنين
|بنات عانين الثانوية
|الثالث
|تيماء أيمن محمد جلامنه
|99
|جنين
|بنات الخنساء الثانوية
|الثالث مكرر
|مريم محمود مصطفى طعمه
|99
|طولكرم
|بنات جمال عبد الناصر الثانوية
|الثالث مكرر
|هديل اسماعيل علي عصفور
|99
|القدس
|الشابات الثانوية الشاملة
الفرع الصناعي:
|الأول
|اسيل مجدي محمد حسين
|99.4
|قباطية
|سيلة الظهر الثانوية الصناعية
|الثاني
|عبد الرحمن محمد قاسم الاسطل
|99.1
|خان يونس
|الحاج محمد النجار الثانوية للبنين
|الثاني مكرر
|فرح موسى اسماعيل الحسن
|99.1
|نابلس
|نابلس الثانوية الصناعية
أما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:
الشرعي
|الأول
|صفيه فضل طه ابو الطيف
|99.7
|شرق غزة
|دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات
الإقتصاد المنزلي:
|الأول
|شيماء رائد راتب كومي
|93.5
|جنوب الخليل
|بنات دورا الثانوية المهنية
التكنولوجي:
|الأول
|ناريمان محمد حسن قباجه
|98
|الخليل
|بنات ترقوميا الثانوية
الفندقي:
|الأول
|دنيا علي عطا مغربي
|97.4
|رام الله والبيرة
|الانجيلية الاسقفية العربية
الزراعي
|الأول
|همام موسى اسماعيل الزبدي
|93.8
|شمال الخليل
|العروب الزراعية الثانوية المختلطة
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