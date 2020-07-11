الجهاد: نجاح طلاب (التوجيهي) بظل الظروف القاسية مصدر قوة لقضيتنا العادلة

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رام الله - دنيا الوطن

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، طلبة الثانوية العامة بنجاحهم وتفوقهم، متمنين لهم مزيداً من النجاح والتفوق والابداع ليكونوا جيل التحرير والعودة بإذن الله.



وأضافت الجهاد الإسلامي في تصريح مقتضب: "نحن نتابع بفخر واعتزاز نتائج الثانوية العامة التي جاءت في ظل ظروف قاسية بسبب العدوان والحصار واستمرار الاحتلال في سياساته الإرهابية بحق شباب فلسطين وحرائرها ، فإننا نرى في هذا الإنجاز الذي يحققه أبناؤنا اليوم هو دليل ثقة بالله عز وجل ، و مصدر قوة لقضيتنا العادلة ودليل على إرادة الصمود والتحدي لدى أبناء شعبنا وهم يستمرون في مسيرة التحرير بإذن الله".