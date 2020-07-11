رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2020 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم السبت، نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020في فلسطين، في تمام الساعة الثامنة صباحًا وستنشر النتائج إلكترونيًا، وفق ما أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم ب رام الله .







وأكدت الوزارة أنه عقب إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي ٢٠٢٠ في فلسطين ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.







وفي غزة ، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستكثف إجراءاتها للحد من إطلاق النار في الهواء مشيرًا إلى أن عناصر المباحث العامة والشرطة، ستنتشر في جميع مناطق قطاع غزة تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020٠ في فلسطين.









اليكم رابط نتائج الثانوية العامة:



رام الله - دنيا الوطن