شؤون فلسطينية

وزارة الصحة توضح هدفها من الإيعاز للمشافي الخاصة والأهلية بفتح أقسام لعلاج مرضى (كورونا)

وزارة الصحة توضح هدفها من الإيعاز للمشافي الخاصة والأهلية بفتح أقسام لعلاج مرضى (كورونا)
وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
عممت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة على جميع المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين بتخصيص أقسام خاصة لعلاج المرضى المصابين بمرض كوفيد 19- (كورونا) والذين يحتاجون لتدخلات علاجية أو جراحية عاجلة من أمراض أخرى أسوة بالمعمول به في المشافي الحكومية.

وقالت الوزيرة الكيلة إن هذا التعميم جاء نظرا للانتشار الواسع لفيروس كورونا في الوطن، حيث أصبح مرض كوفيد 19 حقيقة موجودة، ومن منطلق الحفاظ على الصحة العامة، وحماية لأرواح المرضى خصوصاً الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة ويدخلون مختلف المستشفيات الأهلية والخاصة والحكومية بحالات طارئة.

وأشارت إلى أن المصابين بفيروس (كورونا) أو الحالات المشتبه بإصابتها قد يصلون إلى المستشفيات الخاصة والأهلية بحالات طارئة وإنقاذ حياة كحالات الجلطات الدماغية والقلبية والولادات والنزيف وغيرها دون وجود وقت كافٍ لتحويلها للمستشفيات الحكومية، ما يحتم على جميع المستشفيات استقبال هذه الحالات بجهوزية كاملة.

وأكدت وزيرة الصحة ان هذا التعميم جاء بناء على خطة شاملة وضعت بمشاركة منظمة الصحة العالمية و اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة الى جانب وزارة الصحة، حيث تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لـ(كورونا) ومجلس الوزراء.

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