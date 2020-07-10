حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف





رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة شؤون المرأة، أمال حمد: إن قانون حماية الأسرة من العنف أصبح ضرورة ملحة ولابد من أن يرى النور حيث أن وزارة شؤون المرأة تنظر بعين القلق إلى الجريمة التي قُتلت فيها الطفلة آمال الجمالي في مدينة غزة جريمة القتل البشعة التي وقعت يوم الخميس 9/7/2020 والتي راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.وأضافت حمد: إن تزايد أشكال العنف المجتمعي في فلسطين ، والذي بلغ أشده بزيادة جرائم الاعتداء على حياة الأطفال المحضونين من آبائهم من منطلق الانتقام من أمهاتهم المطلقات، وهو ما يجب التوقّف أمامه نظراً لخطورة الأمر، وخشيةً من استمرار تفاقم الوضع نحو زيادة معدلات الجريمة.وأكدت أن الوزارة ستعمل مع شركائها و كافة المعنيين في الإسراع بسن قانون حماية الأسرة من العنف ، بما يشكّل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الاستسهال في ارتكاب الجرائم وخصوصاً ضد الأطفال، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني.وأكملت: تطوير الخطاب الإعلامي الحقوقي في التوعية و الإرشاد لنشر ثقافة اللأعنف و التسامح و تعزيز السلم الأهلي و تقوية النسيج المجتمعي.وتأمل الوزارة من اتخاذ الخطوة الضرورية بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،وهو الأمر الذي سيمكّن المؤسسات التشريعية والقضائية من القيام بدورها في إصدار القوانين الرادعة ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية الذي يكفل حقوق كافة أفراد الأسرة على قدم المساواة.