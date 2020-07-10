شؤون فلسطينية

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التعازي لذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس.

ودان رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي بذوي الشهيد هذه الجريمة النكراء المنافية للأعراف والقوانين كافة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء.

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