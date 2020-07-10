شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت القوى الوطنية والإسلامية واللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل الرابع عشر من تموز/ يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على دوار الشهيد أحمد الشقيري، شمال مدينة البيرة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية أبناء شعبنا إلى المشاركة في المهرجان الوطني تحت علم فلسطين، لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن الفعالية ستقام وفق بروتوكول موقّع من وزارة الصحة خاص بهذا المهرجان، ودعت الجميع إلى الالتزام بهذا البروتوكول.

ونص البروتوكول الصحي الخاص بالاحتفال الوطني الرابع على ضرورة تنظيم هذه الحشود في الهواء الطلق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المشاركين مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأفراد.

وأكد البروتوكول عدم مشاركة الأفراد من المناطق الموبوءة والمعلن عنها من وزارة الصحة مثل: محافظة (الخليل، بيت لحم، نابلس)، مع اقتصار الحضور على من هم داخل محافظة رام الله والبيرة قدر الإمكان.

وشدد البروتوكول على ضرورة عدم مشاركة كبار السن والأطفال والنساء والحوامل أو أي شخص يشكو من أعراض التهاب في الجهاز التنفسي أو ارتفاع في درجات الحرارة.

وشدد البروتوكول على ضرورة تطبيق سبل الوقاية ومكافحة العدوى من قبل المشاركين والمتمثلة بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، والالتزام بالتباعد وعدم التجمهر والسلامة والتقبيل.

ونوهت اللجنة لتطبيق بروتكولات وزارة الصحة والخاصة بالمواصلات العامة بما يضمن التباعد بين المشاركين مثل (باص 50 راكب يحمل 25 راكب…).

وأكد البروتوكول على مسؤولية منظومو الاحتفال وضمان عدم الاكتظاظ، ومتابعة مدى التزام المشاركين بهذا البروتكول أثناء التنقل والاحتفال، كالتالي:
– عمل قوائم بأسماء وعناوين وأرقام هواتف المشاركين.

– العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنشاء مستشفى ميداني (خيمة من أجل تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ)، وكذلك العمل على توفير سيارات إسعاف.

– وضع خطة تدخل سريع في حال حدوث أي طارئ مع ضرورة التأكد من وجود ممرات آمنة.

– التنسيق مع مديريات الصحة من أجل العمل على توفير الكوادر الطبية (الطب الوقائي) قبل وأثناء وبعد الاحتفال من أجل ضمان تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة توحيد الجهود وإيجاد خطة وطنية جامعة لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي، الذي أعلن الاحتلال نيته عن ضم أجزاء من أراضي الضفة والأغوار.

أخبار ذات صلة

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

وزارة الصحة توضح هدفها من الإيعاز للمشافي الخاصة والأهلية بفتح أقسام لعلاج مرضى (كورونا)

وزارة الصحة توضح هدفها من الإيعاز للمشافي الخاصة والأهلية بفتح أقسام لعلاج مرضى (كورونا)

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

انتصار الوزير: الضم يعيدنا لمربع الصراع الأول ويهدد الأمن والسلام بالشرق الأوسط

انتصار الوزير: الضم يعيدنا لمربع الصراع الأول ويهدد الأمن والسلام بالشرق الأوسط

الحركة الإسلامية تطالب بالحفاظ على السيادة الإسلامية للأقصى

الحركة الإسلامية تطالب بالحفاظ على السيادة الإسلامية للأقصى

الخارجية: 175 وفاة و3469 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 175 وفاة و3469 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير

حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

تقرير أممي: الاحتلال يقطّع أوصال القدس والضفة بـ 593 حاجزًا عسكريًا

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

حمد: يجب إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

هنية يعزي ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في المهرجان الوطني الثلاثاء المقبل

انتصار الوزير: الضم يعيدنا لمربع الصراع الأول ويهدد الأمن والسلام بالشرق الأوسط

انتصار الوزير: الضم يعيدنا لمربع الصراع الأول ويهدد الأمن والسلام بالشرق الأوسط

الحركة الإسلامية تطالب بالحفاظ على السيادة الإسلامية للأقصى

الحركة الإسلامية تطالب بالحفاظ على السيادة الإسلامية للأقصى

حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير

حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين

منوعات

وعد تتعرّض للتنمّر بسبب صورة.. ظهر بطنها فغضب الجمهور

وعد تتعرّض للتنمّر بسبب صورة.. ظهر بطنها فغضب الجمهور

فيديو: ميشال حايك توقّع ما حصل الأربعاء.. شاهدوا ما قاله

فيديو: ميشال حايك توقّع ما حصل الأربعاء.. شاهدوا ما قاله

محامي سما المصري يدافع عنها بشراسة: &#34;لم ترتكب أي جريمة&#34;

محامي سما المصري يدافع عنها بشراسة: "لم ترتكب أي جريمة"

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: &#34;كل سنة وأنت عميدي وفارسي&#34;

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "كل سنة وأنت عميدي وفارسي"

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: &#34;كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي&#34;

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: "كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي"

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: &#34;أموت ولا تزعل ثانية&#34;

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: "أموت ولا تزعل ثانية"

شائعة روجها &#34;فنان هارب&#34; تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

شائعة روجها "فنان هارب" تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

عربي

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و&#34;طائرة الذهب&#34;

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و"طائرة الذهب"

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية