الخارجية: 175 وفاة و3469 إصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 175 حالة وفاة (2 العراق)، و3469 إصابة (7 أمريكا، 20 العراق، 3 البرازيل، 1 جنوب افريقيا)، و1476 (10 العراق، 3 البرازيل، 1 جنوب افريقيا) حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم.وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1905، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، وتسجيل 20 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 60، (3 حالات منها تخضع للعلاج في المستشفى، والحالات الأخرى تخضع للحجر المنزلي)، فيما أكدت السفارة تعافي 10 حالات، وتتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة وتعمل على تأمين الادوية والاحتياجات اللازمة ضمن امكانياتها.كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 2، فيما أكدت تعافي الحالة الأولى المصابة.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 51، وتعافي 3 حالات أخرى، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 38، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقة.