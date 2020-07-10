حزب الشعب يطالب بوقف ملاحقة واستدعاء أو اعتقال مواطنين بسبب الرأي والتعبير





رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف أية ملاحقات واستدعاءات أو اعتقالات على خلفية النشاط في الحراكات المختلفة، وطالب باحترام الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، والافراج عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية.جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن الحزب ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فيما يلي نصه:يدعو حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف أية ملاحقات واستدعاءات أو اعتقالات كانت على خلفية النشاط في الحراكات المختلفة، ويؤكد على ضرورة احترام الحق في الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، والافراج عن كل من جرى اعتقاله على هذه الخلفية.كما يدعو حزب الشعب إلى ضرورة احترام ضوابط حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.وفي هذا الشأن، يعرب الحزب عن دعمه للموقف الذي أعلنته "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن" ويدعو الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية للاستجابة إلى مطلبها بالإفراج الفوري عن المواطن فايز سويطي.