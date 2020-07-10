فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا





وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق الفيتو الثلاثاء الماضي أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول نقل مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا.



وصوت الأعضاء الـ 13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة، يوم الثلاثاء، وفق وكالة (تسنيم) الإيرانية.



وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر المعابر على الحدود السورية – التركية لمدة 6 أشهر.





رام الله - دنيا الوطناستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الـ(فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي يتيح تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية دون التنسيق مع حكومتها.