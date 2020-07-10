عاجل

  • تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بمخيم الرشيدية في لبنان

عربي

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الـ(فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي يتيح تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية دون التنسيق مع حكومتها.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق الفيتو الثلاثاء الماضي أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول نقل مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا.

وصوت الأعضاء الـ 13 الآخرون إلى جانب مشروع القرار خلال الجلسة، يوم الثلاثاء، وفق وكالة (تسنيم) الإيرانية.

وكان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن الدولي ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر المعابر على الحدود السورية – التركية لمدة 6 أشهر.

أخبار ذات صلة

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و&#34;طائرة الذهب&#34;

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و"طائرة الذهب"

لبنان: تحديد موعد للنطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

لبنان: تحديد موعد للنطق بالحكم في جريمة اغتيال الحريري

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

الجيش السوري يعترض رتل مدرعات أمريكية

الجيش السوري يعترض رتل مدرعات أمريكية

السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

السعودية: غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

مصر: مواقف إثيوبيا المتشددة في مفاوضات سد النهضة تقلل فرص التوافق

مصر: مواقف إثيوبيا المتشددة في مفاوضات سد النهضة تقلل فرص التوافق

مصر: اقتصار صلاة الجمعة بالجامع الأزهر على العاملين فيه

مصر: اقتصار صلاة الجمعة بالجامع الأزهر على العاملين فيه

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

المطران وليم شوملي عضو جديد في المجلس البابوي للحوار بين الأديان

المطران وليم شوملي عضو جديد في المجلس البابوي للحوار بين الأديان

وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة (الماريجوانا) تبلغ مساحته دونما

وقائي نابلس يضبط مشتلا لزراعة (الماريجوانا) تبلغ مساحته دونما

طولكرم: إغلاق 25 محل تجاري وتحرير 24 مخالفة لعدم التزامهم بالطوارئ

طولكرم: إغلاق 25 محل تجاري وتحرير 24 مخالفة لعدم التزامهم بالطوارئ

غدا.. انطلاق مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال

غدا.. انطلاق مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية الضم

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم إسرائيل واليهود إذا ما تمت عملية الضم

توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ

توقيع وثيقة شرف ببلدية بيتونيا لمنع التجمعات والالتزام بتعليمات لجان الطوارئ

منوعات

محامي سما المصري يدافع عنها يشراسة: &#34;لم ترتكب أي جريمة&#34;

محامي سما المصري يدافع عنها يشراسة: "لم ترتكب أي جريمة"

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: &#34;كل سنة وأنت عميدي وفارسي&#34;

قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "كل سنة وأنت عميدي وفارسي"

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

أحمد فلوكس يعلن عن سرقة هواتفه المحمولة

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: &#34;كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي&#34;

يسرا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها: "كل سنة وأنا حياتي كاملة بيكي"

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

صورة لسيرين عبد النور منذ 18 عاماً.. هل تغيرت ملامحها؟

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

ميريام فارس بعدسة إبنها جايدن.. هكذا بدت مشرقة (صور)

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: &#34;أموت ولا تزعل ثانية&#34;

بصورة رومانسية.. مي حلمي لـ محمد رشاد: "أموت ولا تزعل ثانية"

شائعة روجها &#34;فنان هارب&#34; تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

شائعة روجها "فنان هارب" تثير الجدل في مصر.. ونقابة الممثلين ترد

جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن (كورونا)

جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن (كورونا)

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب

عربي

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و&#34;طائرة الذهب&#34;

صحيفة أميركية: تحقيق بشأن علاقة حفتر بفنزويلا و"طائرة الذهب"

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الامن حول سوريا

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بيروت رفضاً لتدخلات واشنطن

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

لبنان يسجل 71 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية