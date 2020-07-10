دولي

شاهد.. أردوغان: أول صلاة بمسجد (آيا صوفي) ستقام يوم 24 يوليو

شاهد.. أردوغان: أول صلاة بمسجد (آيا صوفي) ستقام يوم 24 يوليو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن أول صلاة ستقام بمسجد (أيا صوفيا) ستكون يوم 24 يوليو.

وصرح الرئيس التركي بأن صوفيا أصبح مسجدا بعد 86 عاما كمتحف.

وأفاد أردوغان وفق (روسيا اليوم) بأن مسجد آيا صوفيا سيكون مفتوحا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب.

وأوضح في كلمة اليوم أن تركيا تمارس حقا سياديا في تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي في (تويتر) صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة إسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

وأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.

وانتقدت الحكومة اليونانية بشدة قرار السلطات التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول إلى مسجد.

كما قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم، إن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المبنى الأثري في إسطنبول سيفتتح كمسجد.

وقالت يونسكو في بيان "من المؤسف أن القرار التركي لم يكن محل نقاش ولا حتى إخطار مسبق".

وأضافت "تدعو يونسكو السلطات التركية لفتح حوار دون تأخير لتجنب العودة للوراء فيما يتعلق بالقيمة العالمية لذلك الإرث الاستثنائي والذي سيخضع الحفاظ عليه لمراجعة من لجنة التراث العالمي في جلستها المقبلة".

 


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