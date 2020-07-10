الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنين





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسيرا محررا من قرية العرقة غرب جنين على حاجز عسكري.وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شادي محمود حماد، على حاجز عسكري طيار بين مدينتي نابلس ورام الله.وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين، خاصة عبر حواجزها المنتشرة في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية.وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة ثلاثة شبان من القدس المحتلة ورام الله، بعد اقتحام ومداهمة منازلهم.كما واعتقلت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم، شابًا بعد الاعتداء عليه خلال قمعها لمسيرة مناهضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي ببلدة عصيرة الشمالية بنابلس.