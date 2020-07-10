الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 40 محل تجاري لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية 40 محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 40 محلا تجاريا في محافظة سلفيت.



وفي سياق متصل تم عمل 17 مخالفة لعدم لبس الكمامة للسائقين والركاب ومخالفتين لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حسب قرار رقم 18 الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بمكافحة فيروس (كورونا).