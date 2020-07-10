عجوز إيراني بعمر 109 أعوام يتعافى من مرض (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تعافى عجوز إيراني بعمر 109 أعوام من مدينة كرمانشاه غرب البلاد من مرض (كورونا) المستجد (كوفيد-19) بعد أسبوع من اصابته به.



وقال الطبيب الاخصائي في الامراض الجرثومية بجامعة العلوم الطبية في مدينة كرمانشاه الدكتور زمانيان، وفق وكالة (فارس) الإيرانية، ان هذا المريض البالغ من العمر 109 أعوام قد رقد قبل أسبوع في قسم كورنا بمستشفى كلستان حيث كان اختبار PCR الذي اجري له إيجابيا فضلا عن وجود اعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وتشبع الهيموغلوبين بالأوكسجين (Saturation) لديه.



وأضاف، ان التصوير الاشعاعي "سي تي سكن" لرئة هذا المريض قد اثبت اصابته بفيروس "كوفي-19" أيضا ولكن بفضل جهود الكادر الطبي فقد آلت حالته الى التحسن وغادر المستشفى بوضع صحي جيد.